Цены на новостройки в Москве продолжили расти

Несмотря на снижение спроса, цены на новостройки в Москве в 2022 году продолжают расти. В целом по рынку средняя стоимость квадратного метра в ноябре достигла 418 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в ноябре 2021 года, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

Впрочем, в массовом сегменте рынка новостроек цены выросли значительнее, добавили в компании.

По данным экспертов, в ноябре 2022 года квадратный метр в таких жилых комплексах продавался по 310 тыс. рублей, тогда как год назад — по 259 тыс. рублей, то есть на 20% дороже.

Также аналитики рассказали, что новостройки бизнес-класса подорожали в среднем на 11%, до 425 тыс. рублей за 1 кв. м, премиум-класса — на 5% (до 585 тыс. рублей за 1 кв. м), элит- и делюкс-класса — на 19% (до 1,7 млн рублей за 1 кв. м).

Ранее эксперты отметили, что по итогам 11 месяцев 2022 года сократилось число сделок между застройщиками и дольщиками — физическими лицами в Москве.