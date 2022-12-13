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Цены на новостройки в Москве продолжили расти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Несмотря на снижение спроса, цены на новостройки в Москве в 2022 году продолжают расти. В целом по рынку средняя стоимость квадратного метра в ноябре достигла 418 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в ноябре 2021 года, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

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Впрочем, в массовом сегменте рынка новостроек цены выросли значительнее, добавили в компании.

По данным экспертов, в ноябре 2022 года квадратный метр в таких жилых комплексах продавался по 310 тыс. рублей, тогда как год назад — по 259 тыс. рублей, то есть на 20% дороже.

Также аналитики рассказали, что новостройки бизнес-класса подорожали в среднем на 11%, до 425 тыс. рублей за 1 кв. м, премиум-класса — на 5% (до 585 тыс. рублей за 1 кв. м), элит- и делюкс-класса — на 19% (до 1,7 млн рублей за 1 кв. м).

Ранее эксперты отметили, что по итогам 11 месяцев 2022 года сократилось число сделок между застройщиками и дольщиками — физическими лицами в Москве.

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