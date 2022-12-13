Аукцион на достройку корпуса ТГУ объявили в Томске

Томский государственный университет объявил аукцион на достройку корпуса на проспекте Ленина. Начальная стоимость контракта составляет 1,3 млрд рублей.

По данным РИА «Томск», строительство корпуса планировали завершить в 2022 году, чтобы в 2023 году здание приняло первых студентов. Однако летом 2021 года проект был заморожен. Университет объявил новый конкурс на достройку корпуса.

Ожидается, что работы будут завершены в декабре 2024 года. Подрядчику предстоит построить здание с одним подземным и пятью надземными этажами. Общая площадь помещений составит почти 13 тыс. кв. м.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 декабря.