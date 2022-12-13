Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство установит причины задержания российского журналиста в Сербии
Мир
В Еврокомиссии заявили о разногласиях по поводу потолка цен на газ
Общество
Комитет Совфеда одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
Экономика
Цены на новостройки в Москве продолжили расти
Общество
В РФ с начала года предотвратили 123 террористических преступления
Происшествия
Жена главного дирижера ансамбля «Донбасс» погибла при обстреле ВСУ
Мир
Глава Нацполиции Украины назвал жителей Донбасса главной проблемой
Общество
Москвичей предупредили о сильном снегопаде 14 декабря
Происшествия
Власти Брянской области сообщили о ночном обстреле Клинцов со стороны ВСУ
Происшествия
Два автобуса попали в ДТП во Владимирской области
Мир
СМИ указали на истощение у Киева боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»
Мир
Глава МО Индии сообщил о попытке армии Китая пересечь границу страны

Аукцион на достройку корпуса ТГУ объявили в Томске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Томский государственный университет объявил аукцион на достройку корпуса на проспекте Ленина. Начальная стоимость контракта составляет 1,3 млрд рублей.

По данным РИА «Томск», строительство корпуса планировали завершить в 2022 году, чтобы в 2023 году здание приняло первых студентов. Однако летом 2021 года проект был заморожен. Университет объявил новый конкурс на достройку корпуса.

Ожидается, что работы будут завершены в декабре 2024 года. Подрядчику предстоит построить здание с одним подземным и пятью надземными этажами. Общая площадь помещений составит почти 13 тыс. кв. м.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 декабря.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022