В отношении попытавшегося украсть гараж-ракушку омича возбудили уголовное дело

В отношении подозреваемого в попытке украсть гараж-ракушку, а также краже двух витринных холодильников, 10 велосипедов и кальянов, скутера и мангала жителя Омска возбуждено уголовное дело, рассказали 13 декабря в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщается, что похититель пытался с помощью сообщника поставить на автопогрузчик гараж и выкрасть его, однако при появлении на месте хозяина гаража скрылся с места преступления. Как рассказал владелец, содержимое гаража всё же успело пропасть.

«Потерпевший пояснил, что в данном гараже хранились 10 велосипедов, которые пропали. А также вскрыт еще один принадлежащий ему гараж — из него похищены 10 кальянов, два витринных холодильника и металлические изделия. Общая сумма причиненного ущерба составила 200 тыс. рублей», — указано в пресс-релизе ведомства.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области, подозреваемого удалось задержать, он скрывался в квартире своей знакомой женщины. Известно, что злоумышленник успел продать часть украденного имущества. Кроме того, задержанный признался в краже скутера стоимостью 30 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее, 8 декабря, управление МВД по Сыктывкару сообщило о том, что полицейским удалось задержать подозреваемого в краже елочной гирлянды. Им оказался молодой человек 2004 года рождения, неоднократно судимый ранее. Он признался в содеянном. По словам юноши, он решил похитить украшение, будучи пьяным.