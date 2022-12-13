Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство установит причины задержания российского журналиста в Сербии
Мир
В Еврокомиссии заявили о разногласиях по поводу потолка цен на газ
Общество
Комитет Совфеда одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
Экономика
Цены на новостройки в Москве продолжили расти
Общество
В РФ с начала года предотвратили 123 террористических преступления
Происшествия
Жена главного дирижера ансамбля «Донбасс» погибла при обстреле ВСУ
Мир
Глава Нацполиции Украины назвал жителей Донбасса главной проблемой
Общество
Москвичей предупредили о сильном снегопаде 14 декабря
Происшествия
Власти Брянской области сообщили о ночном обстреле Клинцов со стороны ВСУ
Происшествия
Два автобуса попали в ДТП во Владимирской области
Мир
СМИ указали на истощение у Киева боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»
Мир
Глава МО Индии сообщил о попытке армии Китая пересечь границу страны

В отношении попытавшегося украсть гараж-ракушку омича возбудили уголовное дело

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношении подозреваемого в попытке украсть гараж-ракушку, а также краже двух витринных холодильников, 10 велосипедов и кальянов, скутера и мангала жителя Омска возбуждено уголовное дело, рассказали 13 декабря в пресс-службе УМВД по региону.

Товарищ, дверь: как уберечь дом от вора в праздники
Спрос на сигнализации вырос на фоне начала СВО, но пошел на убыль уже в мае

Сообщается, что похититель пытался с помощью сообщника поставить на автопогрузчик гараж и выкрасть его, однако при появлении на месте хозяина гаража скрылся с места преступления. Как рассказал владелец, содержимое гаража всё же успело пропасть.

«Потерпевший пояснил, что в данном гараже хранились 10 велосипедов, которые пропали. А также вскрыт еще один принадлежащий ему гараж — из него похищены 10 кальянов, два витринных холодильника и металлические изделия. Общая сумма причиненного ущерба составила 200 тыс. рублей», — указано в пресс-релизе ведомства.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области, подозреваемого удалось задержать, он скрывался в квартире своей знакомой женщины. Известно, что злоумышленник успел продать часть украденного имущества. Кроме того, задержанный признался в краже скутера стоимостью 30 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее, 8 декабря, управление МВД по Сыктывкару сообщило о том, что полицейским удалось задержать подозреваемого в краже елочной гирлянды. Им оказался молодой человек 2004 года рождения, неоднократно судимый ранее. Он признался в содеянном. По словам юноши, он решил похитить украшение, будучи пьяным.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022