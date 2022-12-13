Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство установит причины задержания российского журналиста в Сербии
Мир
В Еврокомиссии заявили о разногласиях по поводу потолка цен на газ
Общество
Комитет Совфеда одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
Экономика
Цены на новостройки в Москве продолжили расти
Общество
В РФ с начала года предотвратили 123 террористических преступления
Происшествия
Жена главного дирижера ансамбля «Донбасс» погибла при обстреле ВСУ
Мир
Глава Нацполиции Украины назвал жителей Донбасса главной проблемой
Общество
Москвичей предупредили о сильном снегопаде 14 декабря
Происшествия
Власти Брянской области сообщили о ночном обстреле Клинцов со стороны ВСУ
Происшествия
Два автобуса попали в ДТП во Владимирской области
Мир
СМИ указали на истощение у Киева боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»
Мир
Глава МО Индии сообщил о попытке армии Китая пересечь границу страны

Свадьба Джигана и Самойловой: как прошло торжество в прямом эфире

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса — рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова — 12 декабря сыграла пышную свадьбу. Это произошло спустя 10 лет после росписи. Торжество транслировали на платформе «ВКонтакте» в прямом эфире. За праздником звездной четы наблюдали в общей сложности более 6 млн человек. Что произошло во время торжества и кто поздравлял Самойлову и Джигана — читайте в материале «Известий».

Когда поженились Джиган и Самойлова

На самом деле праздник был посвящен годовщине свадьбы рэпера и блогера, которые поженились 10 лет назад. Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и Самойлова выбрали красивую дату 12.12.12, чтобы сочетаться узами брака, однако тогда пара расписалась без гостей, не имея возможности закатить пышное торжество.

Сто лет да любовь: почему женатые живут дольше холостяков
Ученые объяснили, чем одиночество вредно для людей

Теперь же влюбленные решили наверстать упущенное и собрали на своей вечеринке весь звездный бомонд России.

Кто был на свадьбе Джигана и Самойловой

Поздравить пару пришли Тимати, Клава Кока, Анна Седокова, Юлия Самойлова, дуэт Artik & Asti, Яна Рудковская, Егор Крид и другие звезды российской сцены.

Основатель музыкального лейбла Black Star посетил торжество в компании модели Валентины Ивановой, тем самым развеяв слухи об их расставании. Тимати выступил с трогательной речью, восхитившись нерушимостью связи между мужем и женой.

Проникся атмосферой и Егор Крид, признавшись, что задумался о создании собственной семьи. Исполнитель пообещал фанатам сыграть свадьбу в течение ближайших трех лет.

В роли ведущего выступали все четыре бессменных участника комедийного шоу «Импровизация»: Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Антон Шастун и Дмитрий Позов.

Свадьба Джигана и Самойловой — подробности

На сей раз звездная чета не скупилась на пышное торжество. Многоярусный торт символизировал разные этапы жизни супругов — на «этажах» стояли фигурки семьи Джигана и Самойловой с детьми. Кондитерское изделие едва не рухнуло в разгар праздника, однако подоспевшие ведущие спасли торт.

Самым трогательным моментом вечера стала клятва «молодоженов». Кольца для мамы и папы вынес младший сын пары, двухлетний Давид. А слова клятвы все четверо детей звездной пары — Ариела, Лея, Майя и Давид — зачитывали по очереди. Джиган многократно повторил «да» и «клянусь», а один раз ответил в своем фирменном стиле — «изи».

Рэпер исполнил несколько своих хитов. «Холодное сердце» он, как и в записи, спел вместе с Анной Седоковой. А вот в песне «ДНК» к звездному отцу присоединился маленький Давид.

Букет невесты, к ликованию фанатов, поймала 26-летняя Клава Кока. Певица, сильно опоздавшая на свадьбу, призналась, что пока ее сердце свободно.

Как ранее сообщали «Известия», недавно связать себя узами брака решил голливудский актер Райан Гослинг. Он женился на актрисе Еве Мендес, с которой состоял в длительных отношениях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022