Свадьба Джигана и Самойловой: как прошло торжество в прямом эфире

Одна из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса — рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова — 12 декабря сыграла пышную свадьбу. Это произошло спустя 10 лет после росписи. Торжество транслировали на платформе «ВКонтакте» в прямом эфире. За праздником звездной четы наблюдали в общей сложности более 6 млн человек. Что произошло во время торжества и кто поздравлял Самойлову и Джигана — читайте в материале «Известий».

Когда поженились Джиган и Самойлова

На самом деле праздник был посвящен годовщине свадьбы рэпера и блогера, которые поженились 10 лет назад. Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и Самойлова выбрали красивую дату 12.12.12, чтобы сочетаться узами брака, однако тогда пара расписалась без гостей, не имея возможности закатить пышное торжество.

Теперь же влюбленные решили наверстать упущенное и собрали на своей вечеринке весь звездный бомонд России.

Кто был на свадьбе Джигана и Самойловой

Поздравить пару пришли Тимати, Клава Кока, Анна Седокова, Юлия Самойлова, дуэт Artik & Asti, Яна Рудковская, Егор Крид и другие звезды российской сцены.

Основатель музыкального лейбла Black Star посетил торжество в компании модели Валентины Ивановой, тем самым развеяв слухи об их расставании. Тимати выступил с трогательной речью, восхитившись нерушимостью связи между мужем и женой.

Проникся атмосферой и Егор Крид, признавшись, что задумался о создании собственной семьи. Исполнитель пообещал фанатам сыграть свадьбу в течение ближайших трех лет.

В роли ведущего выступали все четыре бессменных участника комедийного шоу «Импровизация»: Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Антон Шастун и Дмитрий Позов.

Свадьба Джигана и Самойловой — подробности

На сей раз звездная чета не скупилась на пышное торжество. Многоярусный торт символизировал разные этапы жизни супругов — на «этажах» стояли фигурки семьи Джигана и Самойловой с детьми. Кондитерское изделие едва не рухнуло в разгар праздника, однако подоспевшие ведущие спасли торт.

Самым трогательным моментом вечера стала клятва «молодоженов». Кольца для мамы и папы вынес младший сын пары, двухлетний Давид. А слова клятвы все четверо детей звездной пары — Ариела, Лея, Майя и Давид — зачитывали по очереди. Джиган многократно повторил «да» и «клянусь», а один раз ответил в своем фирменном стиле — «изи».

Рэпер исполнил несколько своих хитов. «Холодное сердце» он, как и в записи, спел вместе с Анной Седоковой. А вот в песне «ДНК» к звездному отцу присоединился маленький Давид.

Букет невесты, к ликованию фанатов, поймала 26-летняя Клава Кока. Певица, сильно опоздавшая на свадьбу, призналась, что пока ее сердце свободно.

Как ранее сообщали «Известия», недавно связать себя узами брака решил голливудский актер Райан Гослинг. Он женился на актрисе Еве Мендес, с которой состоял в длительных отношениях.