Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, <...> что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине, <...> чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом», — сказал австрийский политик на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.

Он добавил, что подобные заявления подрывают веру в слова европейских политиков.

На прошлой неделе Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями» отметила, что заявление Меркель являются верхом политического цинизма и подрывают доверие к дальнейшим переговорам.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предтечей спецоперации по защите Донбасса стала озабоченность Российской Федерации по поводу соблюдения Минских соглашений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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