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Глава Нацполиции Украины назвал жителей Донбасса главной проблемой

Глава Нацполиции Украины Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой Киева из-за их пророссийского настроения
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Жители Донбасса стали главной проблемой для Киева, заявил 13 декабря глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. Он аргументировал это тем, что население Луганской и Донецкой народных республик «уже больше восьми лет не слышало украинский язык».

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«Дети (в ДНР и ЛНР. — Ред.), родившиеся в 2014–2015-х годах, пошли уже во второй класс. ‹...› Большие территории, которые уже 8,5 года не слышали украинского языка», — сказал он в интервью украинскому изданию «РБК-Украина».

Клименко указал, что в Донбассе всё это время якобы «воспитывалась и пропагандировалась ненависть» к Украине, поэтому «главная проблема для Киева — это люди».

Глава Нацполиции Украины также отметил, что если Киев сможет установить контроль над Донбассом, то многие проживающие там люди покинут местность и выедут в другие регионы России.

7 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что боевые действия на Украине были начаты не российской стороной, а тем, кто пришел к власти в результате госпереворота в Киеве в 2014 году.

25 ноября глава государства заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше. Он отметил, что с 2014 года РФ искренне надеялась договориться, что Донбасс в рамках Минских договоренностей вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей.

В июле глава государства также отмечал, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины. Он подчеркнул, что Россия и ее руководство будут делать всё необходимое, чтобы помочь тем, кто живет в Донбассе.

Республики Донбасса вошли в состав России по итогам состоявшихся в сентябре на этих территориях референдумов. За интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей.

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