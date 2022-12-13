Штрафы за незаконную торговлю в Рязани превысили 7,3 млн рублей

В 2022 году в Рязани 1749 человек привлекли к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне установленных мест. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на мэрию города.

Общая сумма штрафов составила больше 7,33 млн рублей. Наказание за несанкционированную торговлю предусмотрено региональным законом «Об административных правонарушениях», пишет 62INFO.ru.

Сумма штрафа для физических лиц составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Тюмени прошли проверки несанкционированных ярмарок. Специалисты изъяли почти 800 кг рыбы и составили 47 протоколов о незаконной торговле.