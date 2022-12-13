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Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: Марьинка в ДНР находится в плотном кольце ВС России

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Город Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) окружен плотным кольцом российских войск. Об этом 13 декабря помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

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По его словам, продолжаются бои за город.

«Противник оказывает сопротивление. Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — уточнил Киселев.

По его словам, Марьинка будет освобождена, так как дорога, по которой снабжались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), контролируется российской армией.

«ВС РФ осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ», — заключил он.

Ранее во вторник исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка на фронте сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском, других направлениях, отмечает «Газета.Ru». Политик добавил, что непосредственно у застройки самой Марьинки идут достаточно тяжелые боевые столкновения.

До этого, 7 декабря, Пушилин сообщил о том, что ВСУ сохраняют позиции и укрепрайоны в Марьинке, но город постепенно освобождается от них.

30 ноября Пушилин заявил, что в Марьинке российские войска ежедневно улучшают позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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