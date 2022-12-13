Жена главного дирижера ансамбля «Донбасс» погибла при обстреле ВСУ

Супруга главного дирижера ансамбля песни и танца «Донбасс» Петра Рыжова погибла при обстреле Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Коллектив <...> ансамбля песни и танца «Донбасс» выражает глубочайшие соболезнования <...> главному дирижеру Петру Николаевичу Рыжову в связи с трагической гибелью супруги Татьяны. Ее жизнь забрал очередной обстрел украинской армии», — говорится в сообщении ансамбля, опубликованном 13 декабря в социальных сетях.

Отмечается, что у Петра и Татьяны двое детей.

«Донецк ежедневно теряет своих прекрасных людей, и не видно дна у этой горькой чаши», — добавили в ансамбле.

На прошлой неделе композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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