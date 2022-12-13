В Совфеде сравнили Зеленского с Кощеем из-за рассуждений о смерти

Президент Украины Владимир Зеленский разглагольствует о ядерном оружии, не заботясь о тепле для жителей своей страны. Об этом 13 декабря «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Комментарии Зеленского о президенте России Владимире Путине всё больше ассоциируются со сказочными героями русских народных сказок. Беспечно разглагольствуя о смерти, ядерном оружии, Зеленский, не заботящийся о тепле, свете и воде для рядовых украинцев, возомнил себя Кощеем, смерть которого, по мнению президента Украины, находится в тайном яйце, предусмотрительно спрятанном в Вашингтоне», — сказала она.

Сенатор добавила, что сложно сказать, как при таких фантазиях Зеленский управляет страной.

Накануне в спецвыпуске шоу Netflix Зеленский выразил мнение, что президент России Владимир Путин не применит ядерное оружие. Рассуждения на ядерную тематику звучат от украинского лидера не впервые, несмотря на многочисленные заявления Москвы о недопустимости ядерной войны и о том, что российская доктрина предусматривает использование такого оружия в качестве защиты.

В конце ноября Зеленский в ходе мероприятия, организованного газетой New York Times, предположил, что Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины.

Тогда же бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс высказал мнение, что удары по объектам военного управления и энергетики Украины продемонстрировали, что Россия может уничтожить страну и без применения ядерного оружия.

7 декабря российский лидер указал, что РФ рассматривает такое оружие лишь как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара. Он напомнил о стратегии применения средств защиты. Путин подчеркнул, что Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, если это потребуется.

24 февраля президент России объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».