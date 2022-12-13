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Сальдо назвал организаторов покушения на вице-губернатора Херсонской области

Сальдо: за покушением на замглавы администрации Херсонской области стоят украинские диверсанты
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
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Покушение на первого вице-губернатора, замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь, по крайней мере, ясно, что это работает ДРГ. Есть достаточно много видеоматериала, как всё произошло», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сейчас его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет.

Накануне министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев сообщил, что Булюк получил ранения при подрыве автомобиля. Сообщалось, что сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел. Булюк был госпитализирован в одну из больниц области в состоянии средней степени тяжести.

6 декабря на заместителя главы администрации города Мелитополя Запорожской области Николая Волыка было совершено покушение. По данным «Известий», во дворе дома, где он живет, сработало взрывное устройство. Взрывчатка была закреплена на фонарном столбе. В результате никто не пострадал.

В ноябре в Херсонской области задержали девять диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ). По информации ФСБ, они планировали теракты против высокопоставленных членов администрации региона.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская, Херсонская области, а также ЛНР и ДНР вошли в состав РФ по итогам референдумов.

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