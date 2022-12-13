В МИЦ «Известия» расскажут о новом практическом стандарте управления проектами
15 декабря в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция компании PM Excellence на тему: «Запуск первого открытого практического стандарта управления проектами PM GUIDE».
Почему на рынке возросла потребность в кратком практическом руководстве при управлении проектами, и как стандарт PM GUIDE поможет решить ключевые проблемы управления в проектах любого уровня? Как эффективно применять стандарт? Как PM GUIDE поможет повысить успешность компании в реализации проектов?
Спикеры:
- Александр Кутузов, PME, приглашенный эксперт компании PM Excellence;
- Александр Кочетов, PMP, РМЕ, партнер PM Excellence;
- Анастасия Чемисова, директор по обучению PM Expert.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.