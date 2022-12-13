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СМИ указали на истощение у Киева боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»

Financial Times: у Киева истощаются запасы для систем ПВО С-300 и ЗРК «Бук»
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У Украины истощаются запасы снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и ЗРК «Бук». Об этом сообщила газета Financial Times.

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«Боеприпасы и запчасти для С-300 и «Буков», являющихся основой противовоздушной обороны Украины, истощаются», — пишет издание.

Газета уточнила, что проблемой Киева является то, что закупка дополнительных боеприпасов для С-300 или «Буков», производящихся в РФ, невозможна, а найти дополнительные доступные запасы на мировом рынке также оказалась сложной задачей. При этом Россия по-прежнему обладает большим арсеналом баллистических ракет, отмечает издание.

Financial Times добавила, что Киев получил от Запада 30 зенитных самоходных установок Gepard и несколько современных систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS. Между тем, представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что стране необходимы «сотни» единиц подобного вооружения из-за истощения запасов.

«У нас нет другого выбора, кроме как перейти на эти виды оружия, поскольку советское оружие 70-х и 80-х годов устарело, и противник истощает его каждый день» — цитирует его издание.

Накануне Игнат заявил, что системы ПВО страны неспособны сбивать баллистические ракеты. 7 ноября он также отметил, что украинской системе ПВО сложно выявить российские крылатые ракеты, поскольку Киев использует оружие «прошлого тысячелетия».

18 октября военный обозреватель «Известий» Антон Лавров указал, что главной проблемой украинской ПВО является ее полная зависимость от запасов советских боеприпасов. Эти запасы, как отметил эксперт, велики, но не бесконечны. Так, большие города и ключевые объекты прикрывают старые модели С-300 и «Буков»: их ракеты в разы дороже, чем новые дроны-камикадзе, применяемые Россией. При этом дополнительных ракет Киеву взять неоткуда, подчеркивает специалист.

До этого, 17 октября, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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