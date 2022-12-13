Обозреватель WSJ заявил о необходимости достижения прочного мира на Украине

Конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США. Об 12 декабря написал Уолтер Рассел Мид для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По его мнению, есть ряд условий, которые бы позволили достичь крепкого мира.

«Мы не хотим, чтобы продолжающиеся санкции разрушали мировую экономику. Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в состоянии постоянной войны», — сказал Мид.

Важно, по его словам, чтобы все закончилось договором, а не вооруженным перемирием. Кроме того, конфликт должен завершиться, по мнению Мида, быстро во избежание растущих разрушений для всех сторон. Он уточнил, что завершить все необходимо таким образом, чтобы не произошло «расчленения России», так как это приведет к хаосу на Кавказе и усилению Китая, но и не оставляя РФ «безнаказанной».

Мид добавил, что достижение мира — трудная задача и призвал администрацию президента США Джо Байдена готовиться к сложным переговорам с Россией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский перечислил «три шага» на пути к мировому решению конфликта.

Первым шагом он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет, вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году, в частности гарантировать «надежную защиту украинской энергетики». Третьим шагом на пути к миру станет, по мнению Зеленского, выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit для определения сроков реализации его формулы.

В ноябре Зеленский в своем видеообращении на саммите G20 заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов. В него входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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