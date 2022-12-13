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Москвичей предупредили о сильном снегопаде 14 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в среду, 14 декабря, прогнозируется сильный снегопад. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

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Снегопады и морозы избавят столицу от сырости уже в среду, 14 декабря

«В среду прогнозируется прохождение волнового циклона. Нас ожидает снегопад, уже возможна отрицательная температура. В течение суток она будет меняться до –3…–5 градусов в Москве и до –2…–7 градусов в области», — сказала она ТАСС.

По словам синоптика, в столице ожидаются снежные заносы. Она также предупредила, что все осадки, которые выпадали накануне, превратятся местами в сильную гололедицу.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о надвигающемся на Москву снегопаде и сильном ветре до 5–10 м/с и заносах на дорогах в среду и в ночь на четверг. Он добавил, что после понижения температуры снег минимизирует гололедицу.

До этого, 12 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал возвращение сугробов в Москву к концу недели. По его словам, к середине недели в столицу вернутся обильные снегопады, благодаря которым к выходным в городе образуются 20-сантиметровые сугробы.

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