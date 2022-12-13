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Власти Брянской области сообщили о ночном обстреле Клинцов со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 13 декабря, что боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью обстреляли территорию города Клинцы. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

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«Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена», — указал Богомаз.

В сообщении уточняется, что отдельные части ракеты оказались на территории промышленной зоны. По словам губернатора, на место прибыли оперативные ведомства. Пострадавших и разрушений нет.

22 ноября ВСУ нанесли удары по селу Шебекино в Белгородской области, обстрел пришелся в основном по территорию госпиталя, где находятся на лечении пожилые люди. В результате обстрела погибла местная жительница.

17 ноября в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка. До этого, 15 ноября, в результате обстрела города два человека погибли, еще трое пострадали.

С 20 октября введен средний уровень реагирования в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

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