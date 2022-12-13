Температура на Якутском полюсе холода опустилась до -59 градусов

В Якутии в 14 районах похолодало до –45 градусов. Самая низкая температура по данным на 06:00 13 декабря была зарегистрирована на Полюсе холода, в селе Оймякон. Там столбики термометров опустились до –59 градусов.

При этом, как сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на УГМС, в Нерюнгрийском районе в этот день возможен порывистый ветер со скоростью до 20 м/с. Местами метель.

Из-за морозов Центральные электрические сети изменили график ремонтных работ, связанных с ограничением электроснабжения. Ремонт, в частности, отменили в Мегино-Кангаласском, Намском, Томпонском и Хангаласском районах, уточняет ИА SakhaNews. В других районах республики плановые работы проведут в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Правила «О принятии дополнительных мер безопасности в условиях низких температур» запрещают эксплуатацию специализированной техники на открытой территории при температуре ниже –40 градусов.