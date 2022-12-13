Два автобуса попали в ДТП во Владимирской области
Два автобуса столкнулись в Ковровском районе Владимирской области во вторник, 13 декабря, пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник «Известий».
По его словам, трое из пострадавших госпитализированы. Пассажирка, получившая травмы, отправлена на амбулаторное лечение.
ДТП произошло около 07:45 в Ковровском районе.
По предварительным данным, два автобуса ехали в попутном направлении.
Виновник и причины аварии устанавливаются.
Еще одна авария с участием автобуса произошла во Владимирской области во вторник на трассе Владимир – Муром.
Автобус ехал из Владимира в Гусь-Хрустальный, в салоне находились 37 человек. Предварительно, пострадали 12 человек. В то же время ГУ МВД по региону сообщает о десяти пострадавших.
Несколько пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.