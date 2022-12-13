Взрыв газа произошел в жилом доме в Элисте
Взрыв газа произошел в жилом доме в Элисте во вторник, 13 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Республике Калмыкия.
Сообщение о взрыве газа поступило спасателям в 08:30 по местному времени (совпадает с мск). Инцидент произошел по улице Сити-Чесс, дом 9, в многоквартирном трехэтажном газифицированном доме.
«Пострадал один человек, госпитализирован в РБ им. П.П. Жемчуева», — добавили спасатели.
Жителей дома эвакуировали, на месте взрыва работают сотрудники всех экстренных служб.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее, 10 декабря, спасатели закончили разбор завалов на месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани. Взрыв газа там произошел 9 декабря вечером. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал предварительной причиной ЧП детонацию бытового газа.
В результате хлопка частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами в угловой части дома.