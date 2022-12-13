Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о перестрелке между украинскими позициями в районе Кременной
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- Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о перестрелке между украинскими позициями в районе Кременной
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) устроили перестрелку из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
«В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями», — рассказал он «РИА Новости».
По словам Марочко, украинские боевики могли обстрелять позиции друг друга из-за проблем со связью либо из-за «выяснения отношений» с иностранными наемниками и украинскими силовиками.
В октябре ВСУ, дислоцированные в районе Соледара, потеряли связь и били по своим же позициям. Боевики обстреливали собственные подразделения из минометов.
Тогда же сообщалось, что ВСУ серьезно потеряли в живой силе и военной технике в районе села Торское в ЛНР. Отмечалось, что украинские войска не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременная на севере ЛНР.
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