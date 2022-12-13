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В Красноярске задержан пытавшийся вступить в ряды ВСУ житель Абакана

ФСБ пресекла попытку жителя Абакана вступить в ряды ВСУ
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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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В аэропорту Красноярска задержан житель Абакана, пытавшийся вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его подозревают в покушении на госизмену, сообщили во вторник, 13 декабря, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчину задержали при попытке выехать из РФ на Украину через территорию одной из стран СНГ.

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«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для осуществления своего замысла задержанный совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Покушение на государственную измену»).

Ранее, в июле этого года, статья была дополнена новым составом — «переход на сторону противника». Согласно поправкам, задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

8 декабря стало известно о задержании двоих россиян, подозреваемых в государственной измене, в Севастополе. По предварительной информации, за денежное вознаграждение они передавали украинской стороне данные об объектах Министерства обороны РФ и Федеральной службы безопасности. В ЦОС ФСБ отмечали, что передаваемая информация «могла быть использована против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства».

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