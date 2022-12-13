Пассажиры автобуса пострадали в ДТП во Владимирской области

Авария с участием автобуса произошла во Владимирской области на трассе Владимир – Муром, сообщил во вторник, 13 декабря, источник «Известий».

По имеющейся информации, ДТП случилось в районе населенного пункта Вяткино. В это время автобус следовал из Владимира в Гусь-Хрустальный. В салоне в момент аварии находились 37 человек. Предварительно, пострадали 12 человек. В то же время ГУ МВД по региону сообщает о десяти пострадавших.

Четверо пострадавших в настоящее время доставлены в больницу скорой медпомощи Владимира. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Информация по другим пострадавшим уточняется.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.

Ранее один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Свердловской области. Авария произошла днем 11 декабря в Нижнетурьинском районе на шоссе Екатеринбург – Серов. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 28 человек.