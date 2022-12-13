Путин поручил изучить вопрос о внедрении в вузах курса по истории религий
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий. Об этом говорится 13 декабря в сообщении на сайте Кремля.
«Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией «Российское историческое общество» и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России», — отмечается в сообщении.
О выполнении поручения Путину должны доложить в срок до 15 марта 2023 года.
Поручение утверждено 11 декабря по итогам встречи главы государства с историками и представителями традиционных религий России, прошедшей в столичном Манеже 4 ноября.
Тогда Путин отметил, что граждане должны знать историю Россию со всеми ее периодами. Необходимы полные знания о прошлом страны, отметил он.
Также президент России осмотрел в Манеже выставку «Украина. На переломах эпох». Инсталляция открылась в рамках мероприятий по случаю Дня народного единства.