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Путин поручил изучить вопрос о внедрении в вузах курса по истории религий

Путин дал поручение Минобрнауки изучить вопрос о внедрении курса истории религий в вузах
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Фото: РИА Новости/Сергей Черных
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Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий. Об этом говорится 13 декабря в сообщении на сайте Кремля.

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«Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией «Российское историческое общество» и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России», — отмечается в сообщении.

О выполнении поручения Путину должны доложить в срок до 15 марта 2023 года.

Поручение утверждено 11 декабря по итогам встречи главы государства с историками и представителями традиционных религий России, прошедшей в столичном Манеже 4 ноября.

Тогда Путин отметил, что граждане должны знать историю Россию со всеми ее периодами. Необходимы полные знания о прошлом страны, отметил он.

Также президент России осмотрел в Манеже выставку «Украина. На переломах эпох». Инсталляция открылась в рамках мероприятий по случаю Дня народного единства.

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