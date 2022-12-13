Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и подрывают доверие к европейским политикам. Об этом 13 декабря заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в ходе выступления на круглом столе в Вене, посвященном украинскому конфликту.

Как напомнил политик, Меркель заявила, что Минские соглашения были приняты для предоставления Украине времени и подготовки к возможному военному развитию.

«Пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. Таким образом мы уничтожаем любое основание для доверия», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря назвал разочаровывающими и неожиданными заявления Меркель о Минских соглашениях. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то что Берлин поддерживал украинскую сторону.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди 10 декабря в беседе с «Известиями» заявила, что слова Меркель о Минских соглашениях, обнажившие правду об их заведомой нежизнеспособности, являются верхом политического цинизма и подрывают доверие к дальнейшим переговорам.

Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее ранее, 7 декабря. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема при этом не решена.

За день до этого бывший канцлер Германии заявила, что, перед тем как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России Владимиром Путиным.

Политик подчеркнула, что ее дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений. Тем не менее добиться желаемого результата не удалось — этот провал она объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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