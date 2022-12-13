Сборная МАОУ «ЛИЦЕЙ № 3» стала чемпионом пятого сезона Школьной лиги
В Москве завершился масштабный LAN-финал пятого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). Матчи между лучшими школьными сборными страны проходили в стенах спортивного комплекса Yota Arena.
Напомним, что команды школ состязались за 1 млн рублей и возможность стать героями фильма от студии RuHub в пяти видах программы: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в интернете на время.
По итогам соревнований чемпионом турнира стала сборная МАОУ «ЛИЦЕЙ № 3» из Чувашской Республики, сумевшая набрать суммарно 275 очков во всех видах программы. Поздравляем спортсменов с победой и ждем от них новых высоких результатов!
Помимо матчей гостей LAN-финала ждали красочная церемония открытия, турниры для зрителей, тематическая викторина, розыгрыши подарков, фриплей-зона и возможность смотреть игры на огромном экране площадью 100 кв. м.
Напоминаем, что пятый сезон Школьной лиги включен в проект «Всероссийские молодежные киберспортивные игры», который проходит с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.