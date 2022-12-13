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СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны

«Коммерсант»: Китай ввел запрет на поставки процессоров Loongson в Россию и другие страны
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Фото: Getty Images/Future Publishing
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Пекин запретил экспорт процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки LoongArch. Об этом 13 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
Гендиректор Baikal Electronics Андрей Евдокимов — о потенциале отечественного производства электроники

По их словам, технология признана стратегически важной, так как используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Ряд российских производителей электроники тестировал китайские процессоры и пришел к выводу, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта, но теперь приобрести партию этих процессоров невозможно.

«Хотя российские компании несильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson»,— цитирует издание собеседника из Минцифры.

Другой источник, работающий на рынке электроники, отметил, что Пекин запретил экспорт процессоров Loongson во все страны, поскольку это оригинальное решение китайской электроники.

В настоящее время ноутбуки и материнские платы на Loongson всё еще можно купить на AliExpress.

Корпорация Loongson была основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD.

В июне управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал «Известиям» о процессорах Baikal-S, которые, по словам эксперта, стали самой удачной и конкурентоспособной разработкой в российской IT-индустрии.

Он напомнил, что компания «Байкал электроникс» — одна из ведущих в России в производстве процессоров. Организация выпускает три линии процессоров для разных целей. Baikal-S, по мнению эксперта, считается наиболее удачной в IT-индустрии России.

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