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Пушилин: удары по энергообъектам Украины затрудняют логистику и приближают поражение Киева

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Удары России по энергообъектам Украины приближают поражение Киева. Об этом 13 декабря заявил в интервью и.о. главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера, затрудняет коммуникации между подразделениями, делает невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику», — сказал он, добавив, что всё это в целом приближает военное поражение оставшейся части Украины.

Кроме того, Пушилин сообщил о том, что больше половины территории ДНР освобождено от вооруженных сил Украины (ВСУ), и добавил, что на данный момент стоит задача освободить всю территорию ДНР в конституционных границах.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

В этот же день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал о том, что восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии невозможны в ближайшее время из-за нарушения систем сообщения между областями.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все 17 выбранных объектов были поражены.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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