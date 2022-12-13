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Пользователи Twitter раскритиковали слова Шольца о восстановлении Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца по Украине, сравнившего задачу по восстановлению страны с «планом Маршалла».

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По итогам встречи лидеров G7, прошедшей в формате видеоконференции 12 декабря, Шольц указал, что для стран Запада особенно важно помочь Украине после окончания специальной военной операции, отметив, что ущерб от действий России оценен в €600 млрд.

Пользователи в свою очередь поинтересовались, кто именно будет давать деньги на восстановление Украины, и призвали европейские власти сосредоточиться на внутренних проблемах стран Евросоюза (ЕС).

«Из его слов следует, что все европейские страны готовы участвовать в восстановлении Украины, но это неправда. Хотя кто нас будет спрашивать», — написал один из комментаторов.

«Меня больше интересует, как потом Украина будет отдавать», — отметил другой читатель.

«В Европе же столько денег, что нам их некуда девать», — поделился мнением третий.

«А Шольц не хочет себя спросить, кто будет восстанавливать Европу?» — поинтересовался еще один пользователь.

Ранее, в конце ноября, пользователи Twitter высмеяли заявление канцлера Германии о готовности страны преодолеть зиму. Подписчики раскритиковали его слова и обвинили во лжи. Некоторые попросили напомнить Шольцу о его словах через несколько месяцев, а также задались вопросом, «в какой Германии он живет».

До этого, в октябре, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет серьезные издержки от антироссийских санкций. Он отметил, что санкции, разрыв контактов и поставки оружия не совместимы с представлениями немцев о мирном сосуществовании. Также президент заверил, что ФРГ не допустит своего участия в конфликте на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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