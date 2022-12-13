Циклон принесет сильные осадки на полуостров Камчатка
На территории Камчатского края ожидается ухудшение погодных условий в среду, 14 декабря. Это связано с влиянием активного охотоморского циклона.
Интенсивный снегопад и метель ожидаются в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском округах, а также в Елизовском и Усть-Большерецком районах. Кроме того, ветер усилится до 20 м/с, а на побережье Усть-Большерецкого и Соболевского районов — до 30 м/с, пишет ИА KamchatkaMedia.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в этих районах ночью и днем 15 декабря. Постепенно они распространятся на остальные районы края.
Наиболее сильными осадки станут в Усть-Камчатском, Карагинском и Мильковском районах.
Атмосферный вихрь 16–17 декабря постепенно распространится над акваторией Охотского моря, продолжая оказывать влияние на полуостров. Циклонический режим погоды с осадками и порывистым ветром сохранится в большинстве районов региона.
Ранее, 13 декабря, в Магаданской области выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре и метели.