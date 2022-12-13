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Подрыв моста под Мелитополем не затронул сухопутный коридор с Крымом

Ассоциация перевозчиков: подрыв моста в Мелитополе не затронул сухопутный коридор с Крымом
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Фото: t.me/vrogov
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Сухопутный коридор в Крым не пострадал, даже несмотря на попытку подрыва моста под Мелитополем, сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин в беседе с «РИА Новости».

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«Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — рассказал он.

Цуркин также подчеркнул, что попытка разрушения моста никак не сможет повлиять на сухопутную транспортировку грузов в Крым и обратно.

Ранее, 12 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя Запорожской области. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 11 декабря показал последствия обстрела Мелитополя со стороны украинских боевиков, ударивших накануне по городу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Местные жители отметили, что обстрел начался поздно вечером, примерно в 23:00.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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