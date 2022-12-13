Экстренное предупреждение о сильном ветре выпустили на Колыме
В Магаданской области в среду, 14 декабря, ожидаются метель и сильный ветер, при порывах достигающий 20 м/с. В регионе распространили экстренное предупреждение.
Особенно сильным ветер будет в Магадане, местами в Ольском городском округе, а также на побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов, пишет ИА MagadanMedia.
В нескольких поселках на Колыме школы перешли на дистанционное обучение из-за неблагоприятных погодных условий. Так, в поселках Сокол и Уптар температура опустилась до –35 градусов.