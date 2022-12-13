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Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ситуация в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР) сложная, но город скоро будет освобожден, так как перекрыты пути снабжения украинских боевиков. Об этом 13 декабря заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

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«По Марьинке ситуация сложная. Но она абсолютно точно идет к тому, что этот населенный пункт скоро будет под нашим контролем», — заверил он.

По словам политика, российские военные перерезали пути снабжения украинских националистов.

Ранее в этот день Пушилин рассказал о том, что есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.

Также во вторник помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале написал, что Марьинка окружена плотным кольцом российских войск. Идут бои в центре города. Он также обратил внимание, что трасса, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, взята под контроль российской армией.

До этого, 7 декабря, Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют позиции и укрепрайоны в Марьинке, но российские военные освобождают город от них.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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