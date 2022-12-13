Лунный календарь, ретроградный Меркурий и магнитные бури: расписание на январь 2023 года

Приближается 2023 год, который пройдет под знаком Черного водяного кролика. «Известия» публикуют главные астрологические даты первого месяца нового года.

Лунный календарь на январь 2023 год

Начнется январь 2023 года с растущей Луны — идеального времени для амбициозных начинаний и планирования будущих 12 месяцев.

Полная Луна выпадает на субботу, 7 января 2023 года. После полнолуния вплоть до 20 января включительно она будет убывающей. Такой период принято считать затишьем, когда лучше всего действовать по накатанной, не делать резких движений, не пытаться поставить всё в жизни с ног на голову.

Новая Луна взойдет на небе тоже в субботу, 21 января 2023 года. Новолуние даст старт всякого рода активностям — карьерным, творческим, предпринимательским, образовательным.

До конца января Луна будет растущей, что способствует движению вперед.

Ретроградный Меркурий: декабрь 2022 — январь 2023

Еще один фактор, который будет влиять на энергетику января — ретроградный Меркурий. О том, как он отражается на метеозависимых людях, можно прочитать в материале «Известий».

Астрономическое явление стартует 29 декабря 2022 года, за три дня до Нового года, и завершится лишь 18 января 2023 года.

Интересно, что коридор ретроградного Меркурия практически совпадает с периодом убывающей Луны. Это служит еще одним подтверждением того, что массовую продуктивную деятельность стоить ждать не ранее 20-х чисел первого месяца 2023 года.

Расписание магнитных бурь на январь 2023 года

При планировании января некоторые люди учитывают также магнитные бури, которые могут влиять на их самочувствие, настроение и в целом тонус.

Первое возбуждение магнитосферы будет зафиксировано 7 и 8 января — как раз во время полнолуния.

Следующая череда магнитных бурь в Московском регионе начнется 22 января и продлится до конца месяца. Впрочем, бури прогнозируются уровня G1, то есть слабые. Они отражаются на людях с низкой вероятностью.

Редакция также подготовила для читателей «Известия» даты солнечных и лунных затмений в 2023 году и гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака.