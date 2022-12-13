Размер выплаты за двух и более детей увеличат в ЕАО

В ЕАО региональный парламент принял закон об индексации разовой денежной выплаты семьям при рождении одновременно двух и более детей. Ее увеличат на 6% с 1 января 2023 года. Размер пособия с нового года составит около 53 тыс. рублей.

ИА EAOMedia напоминает, что закон о единовременной помощи семьям, где родились двойня или тройня, начал действовать с этого года. Такая мера поддержки не отменяет уже существующие.

По официальным данным, в ЕАО каждый год примерно у 20 семей рождаются двойняшки, один раз в 20 лет появляются тройняшки. Соответственно, на исполнение закона в региональном бюджете на следующий год заложили порядка 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в ЕАО планируется проиндексировать выплату на содержание опекаемых и приемных детей. Фактический размер денежных средств на содержание детей в таких семьях составит 8755,5 и 8082 рубля соответственно.