Гигантскую фигуру Гулливера установили в парке Хабаровска

В Хабаровске в парке «Динамо» появилась гигантская сказочная фигура Гулливера. Ее установили на территории новогоднего городка. Там же идет строительство горок, монтаж иллюминации и оформление центральной аллеи.

Главную городскую елку, которая установлена в этом же парке, уже нарядили. В настоящее время рабочие завозят ледовые блоки и снег. Композиции из них должны завершить к 18 декабря. К 25 декабря планируется построить все новогодние городки и оформить дворы во всех районах Хабаровска.

Как уточняет ИА AmurMedia, на территории города организуют несколько крупных праздничных городков. Кроме парка «Динамо» они будут на площади Ленина, в парковой зоне Стадиона имени Ленина, в Парке Гагарина, на территории центра «Хабаровск», ДКЖ, торгового центра «Экодом» и ДК поселка имени Горького.

В прошедшие выходные открыли ледовые площадки на стадионах «Заря» и «Нефтяник». Всего же этой зимой обустроят 62 площадки для катания на коньках. До 15 декабря их все должны залить.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в Подмосковье спилили главную елку России. Ее нашли в деревне Гряды. Возраст ели — 95 лет, ее высота достигает 27 м.