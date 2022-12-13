Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Параллельное заражение гриппом и COVID-19 снижало тяжесть течения болезни
Мир
Bloomberg узнало о просьбе 12 стран ЕС снизить потолок цен на газ из РФ
Интернет
Маск пообещал удалить устаревшие синие галочки в Twitter
Экономика
Спрос на икру резко подскочил перед Новым годом
Мир
В США не смогли подтвердить гибель американской наемницы на Украине
Интернет
Twitter распустил совет по доверию и безопасности
Армия
ВС России применили новые РСЗО «Торнадо-Г» на марьинском направлении
Мир
СМИ рассказали о дипломатической суматохе вокруг Украины
Армия
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
Общество
В Крыму призвали созвать трибунал по преступлениям Зеленского
Мир
В США сообщили о разногласиях с африканскими странами по Украине
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 21 декабря

Дороги в ЕАО закрыли для пассажирских автобусов из-за снега

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ЕАО по всем направлениям ввели ограничения движения для пассажирского транспорта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Меры будут действовать до тех пор, пока погода не улучшится, сообщили ИА EAOMedia со ссылкой на МЧС региона.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выдерживать скорость в соответствии с дорожными условиями, чтобы не потерять контроль над управлением транспортом. Пешеходам следует быть предельно внимательными, особенно в темное время суток.

Ранее, 11 декабря, в Татарстане десятки автомобилей попали в аварию на федеральной трассе М7. Причинами стали плохая видимость и гололед.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022