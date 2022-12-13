Дороги в ЕАО закрыли для пассажирских автобусов из-за снега

В ЕАО по всем направлениям ввели ограничения движения для пассажирского транспорта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Меры будут действовать до тех пор, пока погода не улучшится, сообщили ИА EAOMedia со ссылкой на МЧС региона.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выдерживать скорость в соответствии с дорожными условиями, чтобы не потерять контроль над управлением транспортом. Пешеходам следует быть предельно внимательными, особенно в темное время суток.

Ранее, 11 декабря, в Татарстане десятки автомобилей попали в аварию на федеральной трассе М7. Причинами стали плохая видимость и гололед.