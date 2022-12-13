В ЛНР сообщили об обстреле подразделениями ВСУ позиций друг друга

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли позиции друг друга из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом 13 декабря сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку.

По его словам, между украинскими позициями зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка.

«Это может быть связано с потерей управления и связи. Либо это выяснение отношений между наемниками и вооруженными формированиями Украины, что в последнее время не редкость на этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Марочко не привел данных о погибших и пострадавших националистах.

В октябре ВСУ, дислоцированные в районе Соледара, потеряли связь и били по своим же позициям. Боевики обстреливали собственные подразделения из минометов.

Тогда отмечалось, что националисты не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию соприкосновения через города Сватово и Кременная.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».