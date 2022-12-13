В ЛНР сообщили о боях в центре города в окруженной российскими войсками Марьинке

Марьинка окружена плотным кольцом российских войск, и прямо сейчас идут бои в центре города, сообщил 13 декабря помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

«В Марьинке (ДНР) бои за город продолжаются. Противник оказывает сопротивление. Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — рассказал он.

Киселев также рассказал о том, что трасса, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, взята под контроль российской армией.

«ВС РФ осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ», — рассказал помощник главы МВД ЛНР.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что ситуация на линии соприкосновения в ДНР сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях. Пушилин добавил, что на марьинском направлении постоянно происходят бои, непосредственно у застройки самой Марьинки достаточно тяжелые боевые столкновения.

До этого, 7 декабря, Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют позиции и укрепрайоны в Марьинке, но город постепенно освобождается от них. Он также отметил, что в данный момент марьинское направление является одним из важных.

30 ноября Пушилин заявил, что в Марьинке российские войска ежедневно улучшают позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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