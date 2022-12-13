Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Параллельное заражение гриппом и COVID-19 снижало тяжесть течения болезни
Мир
Bloomberg узнало о просьбе 12 стран ЕС снизить потолок цен на газ из РФ
Интернет
Маск пообещал удалить устаревшие синие галочки в Twitter
Экономика
Спрос на икру резко подскочил перед Новым годом
Мир
В США не смогли подтвердить гибель американской наемницы на Украине
Интернет
Twitter распустил совет по доверию и безопасности
Армия
ВС России применили новые РСЗО «Торнадо-Г» на марьинском направлении
Мир
СМИ рассказали о дипломатической суматохе вокруг Украины
Армия
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
Общество
В Крыму призвали созвать трибунал по преступлениям Зеленского
Мир
В США сообщили о разногласиях с африканскими странами по Украине
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 21 декабря
Сюжет:

В ЛНР сообщили о боях в центре города в окруженной российскими войсками Марьинке

0
Фото: РИА Новости/Михаил Андроник
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марьинка окружена плотным кольцом российских войск, и прямо сейчас идут бои в центре города, сообщил 13 декабря помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском
Освобождение города позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам и отбросить противника от Донецка

«В Марьинке (ДНР) бои за город продолжаются. Противник оказывает сопротивление. Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — рассказал он.

Киселев также рассказал о том, что трасса, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, взята под контроль российской армией.

«ВС РФ осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ», — рассказал помощник главы МВД ЛНР.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что ситуация на линии соприкосновения в ДНР сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях. Пушилин добавил, что на марьинском направлении постоянно происходят бои, непосредственно у застройки самой Марьинки достаточно тяжелые боевые столкновения.

До этого, 7 декабря, Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют позиции и укрепрайоны в Марьинке, но город постепенно освобождается от них. Он также отметил, что в данный момент марьинское направление является одним из важных.

30 ноября Пушилин заявил, что в Марьинке российские войска ежедневно улучшают позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022