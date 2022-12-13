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Сюжет:

СМИ рассказали о дипломатической суматохе вокруг Украины

Euractiv: переговоры Зеленского с мировыми лидерами сигнализируют о дипломатической суматохе вокруг Украины
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с западными лидерами сигнализируют о «дипломатической суматохе» вокруг Киева. Об этом 12 декабря написал журналист Франческо Стати в статье для издания Euractiv.

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«Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами Турции и Франции в воскресенье, 11 декабря, активизировав дипломатическую активность вокруг конфликта», — заявил он.

Обозреватель добавил, что среди глав государств, поддерживающих дипломатический подход к урегулированию, выделился президент Франции Эммануэль Макрон, который указал, что по завершении конфликта РФ должна получить гарантии своей безопасности. При этом некоторые западные союзники, по словам Стати, были встревожены заявлением французского лидера о гарантиях для Москвы.

Зеленский в ходе своего выступления перед лидерами стран G7 перечислил «три шага» на пути к мирному решению ситуации на Украине. Первым шагом он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет, вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году, а третьим — выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit, для определения сроков реализации его формулы.

Ранее, 15 декабря, Зеленский озвучил предложения по урегулированию конфликта на Украине. Всего он назвал 10 условий в рамках своего мирного плана. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации. Министр также подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров.

Между тем 2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что Зеленский не готов сейчас к переговорам с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова месяцем ранее указала на ожидание Москвой инициативы от Киева по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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