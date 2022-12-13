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Пушилин рассказал об обстановке на краснолиманском направлении

Пушилин заявил о продвижении на угледарском, марьинском и других направлениях
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украина контратакует на краснолиманском направлении, и российским войскам не всегда удается продвинуться вперед. Об этом 13 декабря рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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По его словам, ситуация на данном участке линии соприкосновения остается сложной.

«Что касается краснолиманского направления, ситуация остается сложной, противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед», — цитирует его «РИА Новости».

Он подчеркнул, что есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.

Также российские военные занимают новые позиции на первомайском направлении, что важно для освобождения людей.

Ранее, 12 декабря, официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ продолжают наступательные действия на донецком направлении.

По его словам, на купянском и краснолиманском направлениях было уничтожено до 70 украинских военных, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

10 декабря в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении армия РФ заняла «более выгодные рубежи» и сорвала две контратаки противника с иностранными наемниками.

В результате были уничтожены до 60 украинских военнослужащих и наемников, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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