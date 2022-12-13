Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты подорвали мост в селе Константиновка

Автомобильный мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя Запорожской области был поврежден. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Он уточнил, что у опоры моста, по предварительным данным, была заложена взрывчатка. По его мнению, подрыв организовали украинские диверсанты, сообщает «Газета.ru».

«Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов — продуктов, лекарств и стройматериалов — на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей», — написал Рогов.

Администрация Мелитополя сообщила в Telegram-канале, что мост не разрушен, но движение через него приостановлено. На месте происшествия работают оперативные группы.

Днем ранее корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал последствия обстрела Мелитополя со стороны украинских боевиков, ударивших накануне по городу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Местные жители отметили, что обстрел начался поздно вечером, примерно в 23:00.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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