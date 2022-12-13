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Легковой автомобиль влетел в машину скорой помощи на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи на западе Москвы, сообщили во вторник, 13 декабря, в столичном Дептрансе.

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«На Можайском шоссе в районе дома 43/1 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи. В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на проезжую часть», — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 7 декабря, источник «Известий» сообщил, что водитель легкового автомобиля Kia скончался, когда его машина на большой скорости врезалась в фонарный столб на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Нижние Мневники.

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