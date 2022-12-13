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Брокер дал рекомендации по выгодной покупке долларов

Брокер Вильданов порекомендовал покупать безналичные доллары для получения прибыли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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При покупке наличных и безналичных долларов необходимо помнить о различиях курса валют. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов, перечисляя способы их выгодного приобретения.

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Курс российского рубля после антироссийских санкций в основном зависит от притока на рынок валюты в виде выручки со стороны экспортеров, а также спроса импортеров на нее, передает слова эксперта агентство «Прайм».

По мнению Вильданова, после введения потолка цен на российскую нефть возможны изменения торговых потоков и снижение экспортной выручки. Как следствие, российская валюта вскоре может торговаться на уровне 64–65 рублей за доллар.

В таких условиях для получения прибыли в краткосрочной перспективе лучше покупать безналичную валюту, а для поездок за границу — приобрести наличные.

В ноябре финансовый эксперт назвал рискованные и безопасные варианты вложения денежных средств. Он отметил, что не считает, что стоит вкладывать большую часть средств в доллары и евро. Но можно приобрести наличную американскую и европейскую валюту на небольшую часть денежного портфеля.

Тогда же финансист предупредила о рисках вложения в доллары и криптовалюту. На фоне нестабильности рынка акций лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран, сказала эксперт.

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