Шольц допустил возобновление экономического сотрудничества с РФ

Возобновление экономического сотрудничества между Россией и ФРГ возможно после окончания конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Россия, которая закончит конфликт, и граждане РФ нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время. Только не сейчас. В данный момент мы ужесточаем санкции», — приводит телеканал n-tv слова Шольца в ходе выступления на 70-летии Восточного комитета германской экономики (OAOEV).

Шольц добавил, что даже после завершения текущих событий на Украине Россия останется самой крупной страной на европейском континенте, поэтому важно подготовиться к концу конфликта. По его словам, отношения ФРГ и России сокращаются.

Ранее, 10 декабря, Шольц заявил о необходимости продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Политик отметил, что у них с Путиным разные мнения, но указал на намерение продолжить диалог.

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря. Канцлер Германии, в частности, призывал российского лидера как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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