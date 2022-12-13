Бизнес попросил снизить размер взысканий за долги по штрафам

Корпорация МСП обратилась в Министерство юстиции с инициативой сократить сумму взыскания при просроченной уплате штрафа для малых и средних предприятий (документ есть в распоряжении «Известий»). Согласно статье 112 ФЗ «Об исполнительном производстве», этот сбор должен составлять 7% от суммы долга, но не менее 10 тыс. рублей.

При этом часто взыскание за несвоевременную уплату штрафа в несколько раз превышает размер самого долга. Например, ИТ-компанию обязали выплатить 500 рублей, а потом еще 10 тыс. за просрочку, то есть в 20 раз больше, рассказали в деловом объединении.

Для микропредприятий такие расходы существенны и могут привести к их банкротству, отметила эксперт «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Поэтому необходимо сбалансировать размер штрафов и исполнительских сборов или снизить последние до уровня наказания, которое применяется к ИП (1 тыс. рублей), добавила она.

Инициативу также поддержали в Торгово-промышленной палате (ТПП). По словам вице-президента организации Елены Дыбовой, превышение суммы сбора над размером долга в десятки раз — это фактически двойное наказание для малого бизнеса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ничего лишнего: бизнес просит снизить размер взысканий за долги по штрафам