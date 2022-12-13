Виктор Бут назвал условие получения грин-карты в США

Вернувшийся из США в РФ после обмена заключенными Виктор Бут рассказал, что ему предлагали оболгать президента России Владимира Путина ради получения грин-карты. Об этом он рассказал в понедельник, 12 декабря.

«Ей [жене Виктора Бута] говорили, что, если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок. А семья получит грин-карту», — рассказал он в интервью «КП-Петербург».

Бут подчеркнул, что не имел и не мог иметь отрицательных сведений, которыми его просили поделиться. По его мнению, угрозы нужны были прокурору, чтобы скорее склонить его к сотрудничеству, так как в США судебные процессы дорогостоящие. Его процесс, в частности, обошелся американской казне в $3,5 млн.

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков, 8 декабря. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс долго, потому что Вашингтон категорически отказывался включать Бута в систему обмена.

В интервью Бут рассказал, что пожал руку Грайнер, когда увидел ее в аэропорту. Он также отметил, что американка, вероятно, уже привыкла к России и обзавелась знакомствами в стране.

«Есть очень большая разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Тут всё безопасно, всё просто и понятно. Там постоянные проблемы на улицах, стрельба», — сказал Бут.

В интервью RT 10 декабря россиянин рассказал, что ему предоставили право на один в месяц телефонный звонок близким. Говоря о судебном процессе в США, он отметил, что во время одного из судебных заседаний судья назвала его «нормальным бизнесменом», который не делал ничего нелегального.

Бут пробыл в американской тюрьме более 12 лет. В марте 2008 года его арестовали в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.