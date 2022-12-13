Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды предложили разместить на своей территории спецтрибунал по Украине
Экономика
Вклад НКО в ВВП России за четыре года увеличился в 2,5 раза
Спорт
Овечкин вышел на второе место в истории по голам в регулярке и плей-офф НХЛ
Общество
Синоптик предрек возвращение сугробов в Москву к концу недели
Экономика
Застройщики в 2023 году запустят токены на покупку жилья
Мир
Bloomberg заявило о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС
Мир
Белый дом заявил о неизменности политики по Украине ради освобождения Уилана
Мир
Глава МАГАТЭ обсудил с премьером Украины безопасность на АЭС страны
Мир
Умер автор музыки из сериала «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти
Армия
Пушилин сообщил об освобождении половины территории ДНР
Общество
Синоптики рассказали о мокром снеге и гололедице в Москве 13 декабря
Мир
Умер Герой СССР и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский

Три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем в Дагестане

0
Фото: vk.com/Голос Дагестана
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дагестане три человека стали жертвами ДТП с участием свадебного кортежа. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла ранее в этот день на 19-м км автодороги Манас – Сергокала – Первомайское в Карабудахкентском районе, пишет REGNUM. Автомобиль ВАЗ-21144 под управлением 19-летнего местного жителя двигался в составе свадебного кортежа из села Гурбуки в поселок Манас. При совершении обгона автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GLS, за рулем которого находился 39-летний житель Левашинского района.

В результате водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров 19 и 20 лет скончались на месте аварии от полученных телесных повреждений, пишет НСН.

Предположительно, отстав в свадебном кортеже, водитель стремился наверстать упущенное расстояние, отмечает «Ридус». Именно поэтому он разогнался до огромной скорости и выехал на встречную полосу.

Также 12 декабря автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае. По предварительным данным, пострадали два человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022