Три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем в Дагестане
В Дагестане три человека стали жертвами ДТП с участием свадебного кортежа. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария произошла ранее в этот день на 19-м км автодороги Манас – Сергокала – Первомайское в Карабудахкентском районе, пишет REGNUM. Автомобиль ВАЗ-21144 под управлением 19-летнего местного жителя двигался в составе свадебного кортежа из села Гурбуки в поселок Манас. При совершении обгона автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GLS, за рулем которого находился 39-летний житель Левашинского района.
В результате водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров 19 и 20 лет скончались на месте аварии от полученных телесных повреждений, пишет НСН.
Предположительно, отстав в свадебном кортеже, водитель стремился наверстать упущенное расстояние, отмечает «Ридус». Именно поэтому он разогнался до огромной скорости и выехал на встречную полосу.
Также 12 декабря автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае. По предварительным данным, пострадали два человека.