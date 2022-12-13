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Приговорившая Виктора Бута судья отказалась считать его террористом

Приговорившая Бута к 25 годам судья США Шейндлин заявила, что не считает его террористом
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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Бывший окружной судья США Шира Шейндлин, которая приговорила Виктора Бута к 25 годам, во вторник, 13 декабря, рассказала, что считает его бизнесменом, а не террористом и не верит, что он хотел убивать американцев.

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«Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и всё», — рассказала судья «РИА Новости».

По ее словам, Бут не был тем террористом, который влетает на самолете в небоскребы. По мнению Шейндлин, Бута не волнует, кого убило оружие, которое он продал обеим сторонам гражданской войны в Африке. По ее мнению, он не думал о том, как оно будет использоваться, и это отличает его от идейных террористов, пояснила она.

8 декабря 2022 года Виктора Бута обменяли на осужденную в РФ баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена.

Позднее он выразил благодарность за благородное отношение во время обмена. Однако его жена Алла сказала, что муж чувствует себя ужасно: сильно истощен, не спал в течение трех дней из-за дороги и эмоциональной составляющей.

Виктор Бут пробыл в американской тюрьме более 12 лет. В марте 2008 года его арестовали в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

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