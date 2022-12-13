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Минобороны РФ показало уничтожение пункта управления ВСУ гаубицей Д-20

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России во вторник, 13 декабря, опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации.

«Прикрываем нашу пехоту. Вчера отработали достаточно хорошо, по некоторым районам отработали на пять баллов», — рассказал командир гаубицы Д-20 с позывным «Феррари».

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Артиллерийские расчеты укомплектованы военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, а также добровольцами, завершившими цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны РФ и на полигонах ЗВО.

«Для меня сейчас всё интересно, всё ново, потому что на гражданке я не был с этим никак связан. И с коллективом мне нравится работать», — сказал номер расчета гаубицы Д-20 с позывным «Добрый».

Артиллерийские подразделения ВС России продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, а также подавлению пунктов управления и уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Скорость стрельбы расчетов — до пяти выстрелов в минуту, дальность — более 17 км при полном заряде.

Расчеты должны укрываться после каждого выстрела на случай ответного огня. Тишина в ответ может быть обманчивой, поэтому ожидание длится несколько минут. После этого артиллеристы снова готовят орудие к бою, рассказали в оборонном ведомстве.

Российские гаубицы точны и надежны. На каждый пуск от украинских националистов российские военнослужащие могут ответить пятью снарядами, защищая тех, кто на передовой. Д-20 на переднем крае линии соприкосновения сковывают маневры подразделений ВСУ и уничтожают ключевые узлы укрепрайонов.

Днем ранее стало известно, что артиллеристы ВС РФ нанесли удары по скоплению украинских сил. Отмечалось, что снаряды направляются в места скопления бронированной техники, личного состава и боеприпасов.

Минобороны России 3 декабря опубликовало кадры боевой работы гаубиц Д-20 по обнаруженным позициям украинских националистов. Также на счету артиллерийской батареи несколько десятков единиц уничтоженной техники ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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