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Спрос на икру резко подскочил перед Новым годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральные торговые сети зафиксировали резкий скачок спроса на красную икру за последние три недели: продажи выросли в среднем на 18–20% относительно прошлого года. В отличие от прошлых лет, когда потребители предпочитали покупать икру в банках, в этом году заметно вырос спрос на развесную продукцию — объемы продаж в этой категории сейчас в 1,5 раза выше, чем в других. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

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«В конце октября отпускные цены поставщиков на икру лососевых рыб выросли примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за сокращения производства и подорожания кормов во II квартале», — заметил эксперт.

В ассоциации производителей «Руспродсоюз» добавили, что сейчас стоимость красной икры в рознице составляет 5663 рубля за 1 кг, годом ранее цена находилась на уровне 5158 рубля за 1 кг.

По словам Караваева, люди начали закупать деликатес перед праздниками про запас. Хотя в общем у россиян сдержанный подход к тратам, на традиционном атрибуте новогоднего застолья люди стараются экономить в меньшей степени, добавил эксперт.

Спрос на шампанское пока не отличается от прошлогоднего. Цены на игристое вино варьируются в зависимости от категорий: от 200–250 рублей за бутылку до 4–5 тыс. рублей за премиальные отечественные и импортные бренды, добавил он.

Традиционно большая часть продаж приходится на вина в ценовой категории до 1 тыс. рублей. Никаких изменений в потребительских предпочтениях по сравнению с предыдущими годами в торговых сетях не ожидают.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Метать не вредно: спрос на икру резко подскочил перед Новым годом

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